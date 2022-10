Istigate dai coetanei con la promessa di una ricompensa di pochi euro, alcune ragazzine si sono picchiate nel parco di Sestu, grosso comune alle porte di Cagliari: le immagini sono rimbalzate sul web e sui social, diventando virali. Lo denuncia la consigliera comunale Valentina Collu, che ha postato il video su Fb con un suo duro commento, e ha portato tutto nella locale stazione dei carabinieri. Nelle prossime ore la Procura presso il tribunale dei minori dovrebbe aprire un fascicolo.

Nel video si vedono le ragazzine che si prendono a calci, pugni e schiaffi, mentre attorno i loro coetanei, tra risate e urla, le incitavano a proseguire: "Dagli uno schiaffo e hai 5 euro, te lo giuro", la frase più forte sentita distintamente nell'audio. "La nuova moda colpisce anche la nostra città di Sestu - scrive la consigliera sul social - Giovani annoiati che istigano i propri coetanei ad azzuffarsi per poter realizzare un video da diffondere sulla rete. Ho oscurato i volti - precisa - perchè si tratta di minori ma farò vedere il video integrale a chi di dovere perchè episodi del genere non si ripetano e questa stupida moda venga bloccata".

Fonte: Ansa Sardegna

