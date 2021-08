“Ragazzina morta a Cagliari dopo il vaccino? Truzzu: Stop fake news, l’hub vaccinale è aperto”

“Stop Fake news. L’Hub della Fiera è aperto e in piena attività. L’Hub della Fiera di Cagliari è pienamente operativo. Non so chi ci stia provando, ma confermo che questa sera si terrà regolarmente l’open night alla Fiera e chiunque dalle 20 alle 24 potrà vaccinarsi senza prenotazione. Ho sentito il collega Massimo Cannas, Sindaco di Tortolì. Non risulta alcun decesso di ragazzini in città. Chiedo cortesemente di condividere”. Così il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu smentisce la notizia che circola su Telegram circa la chiusura dell’hub vaccinale della Fiera a seguito del decesso di una ragazzina nata a Tortolì, ma residente a Cagliari, secondo le notizie smentite che circolano sui social.

