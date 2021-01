Raffiche di vento a Cagliari, un albero crolla sul marciapiede in viale Trento

Un grosso focus è caduto in viale Trento dalla villa Binaghi. Il crollo sul marciapiede e parte della carreggiata.

È intervenuta la Polizia Locale che ha provveduto a deviare il traffico ed ha far intervenire la ditta per gli interventi sul verde che sta provvedendo alla rimozione dell’ingombro. Presenti anche i VV.F . Non ci sono danni a persone.

“Alberi a Cagliari. Da sfoltire e da alleggerire. Come sta facendo oggi L’Assessorato al verde pubblico a Villa Tigellio, affinché non danneggino l’archeologia. E affinché, quando soffia il vento forte, come in questa giornata, le branche non cadono giù pericolosamente. Soprattutto laddove malate, o non curate nei tempi passati, e nei periodi giusti… Poco fa, in via Cesare Battisti, l’intervento del Comune di Cagliari (cioè noi tutti…), con le squadre di operai del verde, tra il giardino di una storica palazzina e la pubblica strada”, così Marcello Polastri, presidente commissione sicurezza comune di Cagliari.

