Raffica di pescatori stangati a dicembre a Cagliari, tanto pesce sequestrato e multe da infarto

Novantuno ispezioni, 17 casi di irregolarità scovati e ben dieci sequestri. È questo il bilancio dell’operazione “Spinnaker” portata avanti anche a Cagliari dagli uomini e donne della Guardia Costiera, sempre più impegnati per bloccare i pescatori abusivi e, soprattutto, i locali che vendono pesce irregolare. In tutto il mese di dicembre sono scattate multe per oltre 35mila euro e sono stati sequestrati ben 613 chili di prodotti ittici, oltre a quattro attrezzi da pesca. Le multe sono state staccate in seguito a violazioni legate alla la tracciabilità del prodotto ittico, pacchetto igiene, informazioni al consumatore finale/etichettatura, non conformità degli attrezzi utilizzati nell’attività di pesca, mancato rispetto delle norme che regolano specie ittiche soggette a contingentamento (pesce spada), pesca in zone vietate e pesca sportiva ricreativa.