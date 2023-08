Raffica di patenti sequestrate a Ferragosto nel Cagliaritano, 33: trovati anche 6 ubriachi alla guida

In considerazione del prevedibile aumento del traffico veicolare presso le località balneari e i luoghi a maggiore vocazione turistica, nel ponte di Ferragosto la Sezione Polizia Stradale di Cagliari, con la collaborazione dei Distaccamenti di Carbonia, Muravera e Sanluri, ha dato ulteriore impulso alle attività di vigilanza stradale attraverso l’intensificazione delle pattuglie dedicate su tutti i quadranti orari. Gli operatori hanno presidiato le principali arterie extraurbane, tra cui la SS-131, la SS-554 e la SS-125 VAR, oltre a tutto l’hinterland della città metropolitana. Nel complesso, sono stati contestati 134 illeciti amministrativi. Da segnalare il dato legato agli accertamenti per eccesso di velocità pari a 27, dove gli agenti hanno rilevato spesso il superamento dei limiti di oltre 40 km/h. Pari a 9 le contestazioni per mancata copertura assicurativa spesso giustificate dagli automobilisti quali dimenticanze, nonostante in alcuni casi l’assicurazione fosse scaduta da mesi.

Durante i citati controlli 6 persone sono state denunciate per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. La fattispecie più grave è stata contestata ad un conducente con un tasso di circa quattro volte quello consentito. Un altro conducente è risultato positivo agli accertamenti preliminari condotti dal Medico della Polizia di Stato, volti a verificare la presenza di sostanza stupefacente nell’organismo. L’età media degli automobilisti deferiti all’Autorità Giudiziaria è pari a 30. Si conferma dunque la tendenza delle generazioni più giovani che si mettono alla guida dopo aver consumato bevande alcoliche, specie in occasione di festività. In totale sono stati sequestrati n.7 veicoli ed eseguiti tre fermi amministrativi, di cui uno per guida senza patente. Complessivamente sono 33 le patenti di guida ritirare per un totale di 420 punti decurtati.

L’obiettivo dei controlli e dei pattugliamenti della Polizia Stradale è sempre quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime da incidente stradale.