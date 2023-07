Raffica di incidenti in Sardegna: camion ribaltato a Ussaramanna, schianto tra auto e 7 feriti a Chilivani

Raffica di incidenti in pochissime ore in diversi punti della Sardegna. Fatali o delle curve prese male o dei sorpassi azzardati. Tra Ussaramanna e Lunamatrona, sulla Provinciale 46, un uomo al volante di un camion è volato fuori strada, proprio vicino ad una curva. Il guidatore, ferito, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato dall’elisoccorso del 118 all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’altro schianto, frontale, tra due auto, sulla Ss 597 Sassari-Olbia, subito dopo lo svincolo per Chilivani: nella prima macchina, che procedeva in direzione Sassari, una famiglia di quattro turisti tedeschi, tra cui due bambini, tutti trasportati all’ospedale di Ozieri. Nella seconda, tre giovani che andavano in direzione Olbia, anche loro trasportati al pronto soccorso di Ozieri. Sul posto 3 ambulanze, carabinieri di Oschiri e di Tula, polizia Stradale di Tempio e di Sassari e due squadre dell’Anas.