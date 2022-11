Raffica di condanne a Cagliari per lo spaccio di droga a Pirri e Sant’Elia

Si è chiuso con nove condanne e 14 patteggiamenti il processo, al tribunale di Cagliari, contro una rete di spacciatori che, in parte sin dall’inizio del 2022, erano finiti in manette. Ecco tutti i nomi e le condanne: Alberto Partolino e Pierpaolo Serci sono stati rispettivamente condannati a 8 e due anni, Gianmatteo Cuccu a 3 anni, Vincenzo Lecciso a un anno, Paolo Nicolas Lugas a 6 anni, Carlo Alberto Piano a un anno, Sara Noemi Salis a un anno e mezzo, sei anni e mezzo per Francesco Vadilonga e un anno per Cristian Serci. C’è anche chi ha concordato le pene con la Dda, trovando poi l’accoglimento dei giudici. Come riporta L’Unione Sarda nell’articolo di Francesco Pinna, in quattordici hanno patteggiato la pena: Daniela Aresu 4 anni, Ferdinando Belfiori due anni, Ivan Berosi un anno e mezzo, Andrea Boi 3 anni, Mariano Bruni 2 anni, Roberto Coiana un anno e mezzo, Gianfilippo Masala 2 anni e mezzo, Danilo Melis 2 anni e 8 mesi, Stefano Pandolfi 4 anni e 5 mesi, Stefano Pau un anno e mezzo, Francesco Pinna 3 anni, Giovanni Battista Pinna 5 anni, Manolo Puddu 3 anni e 10 mesi, Fabrizio Serra 5 anni e Fabrizio Virdis, infine, 4 anni e mezzo.