Raffica di chiamate truffa a Cagliari: "Sappiamo che è sposato, ha vinto un depuratore"

Una telefonata da un numero che a prima vista sembra innocuo ma che, per chi ha i servizi antispam attivi, viene segnato subito come pericoloso: +393498793012. È questo il numero da evitare se non si vuole correre il rischio di incappare in un servizio di telemarketing che ha tutto il sapore di una fregatura: “Lei ha partecipato a un concorso ed è risultato vincitore”, spiega, senza nemmeno dire il nome dell’ignaro interlocutore, una donna. In sottofondo il classico brusio di un call center: “Lei è sposato e ha vinto un depuratore”. Peccato che, a Cagliari, nessuna delle persone contattate abbia mai partecipato a un concorso per aggiudicarsi un depuratore. Il metodo più semplice per evitare rogne? Riattaccare e segnare il numero come spam.

Su internet sono numerose le segnalazioni legate proprio al “numero del depuratore”, e tutti segnalano che si tratti di una truffa. Qualche anno fa, con la stessa tipologia di chiamata, vari cittadini si sono ritrovati indebitati con una finanziaria.