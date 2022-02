“Questo è il mio quarto libro di fiabe”, aggiunge la scrittrice di Ghilarza, “purtroppo essendo una sconosciuta, trovo molte difficoltà. Quasi tutte le librerie – eccetto questa di Ghilarza, il mio paese, che ne ha venduto tanti, – alle quali ho parlato dei miei libri non si fidano a ordinarli perché appunto non mi conoscono. E anche quando le persone vanno a richiederli, incontrano tante difficoltà. Spero però di farmi conoscere, nonostante tutto, sia qui ma anche fuori dalla Sardegna”.

La brevità delle storie di Maria Raffaela Porcu permette di leggerle anche tutte d’un fiato; utili per dare la buonanotte e allietare il sonno ai più piccoli ma anche come passatempo al posto della televisione. Lo stile è così fiabesco che, chi legge, si trova spesso a viaggiare in mondi paralleli in cui la fantasia può spaziare libera.

Maria Raffaella Porcu

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail