Raduno d'auto d'epoca a Settimo San Pietro in nome della solidarietà

Si e’ tenuto sabato a Settimo San Pietro un raduno di auto d’epoca nella centralissima via Gramsci in occasione di un evento a scopo benefico . A partire dalle ore 18,00 sono giunti alle porte dell’ abitato numerosi autoveicoli storici provenienti dal capoluogo e dall’ Hinterland di Cagliari . Alle ore 18,30 gli equipaggi sono partiti in corteo per attraversare le vie del paese e dirigersi, tra l’ ammirazione dei residenti, verso il Centro storico . Giunte a destinazione le auto sono state schierate davanti alla ” Casa Dessy ” dove in serata si sarebbe svolta una importante manifestazione a scopo benefico curata dall’ Associazione ” Admiss Ong” e dal Gruppo Folk ” Santa Lucia di Settimo San Pietro “. L’evento e’ stato organizzato a sostegno del progetto che prevede la realizzazione di una scuola a ” Ikorongo “, un villaggio Masai della Tanzania nel distretto di Pawaga dove opera Don Carlo Rotondo , missionario di Sinnai della Diocesi di Cagliari che in tarda serata tramite video-collegamento ha salutato i partecipanti dal maxischermo . Prestigiosi e impeccabili i veicoli storici intervenuti per l’ occasione, in evidenza tra le tante una meravigliosa Lancia Aprilia Covertibile Pininfarina del 1938 , una splendida Fiat 500 B ” Topolino ” del 1948 , una bellissima Fiat 1100 E del 1955 , una rarissima Innocenti Spider del 1963 , una Fiat 1300 del 1964 , una Lancia Fulvia Prima serie del 1965 , una Siata Spring 850 S Spider del 1967, una Fiat 600 del 1967 ,una Fiat 500 L del 1969 , una Opel Rekord C del 1970 , una Mg B del 1973 ed ancora altre bellissime auto come Cadillac Eldorado del 1973 , Alfa Romeo Giulia del 1973 , Lancia Fulvia 1300 S Coupe’del 1973 , MP Lafer del 1974 ,Citroen Ds del 1974, Bmw 2002 T 11 del 1974 , Citroen Mehari del 1976 , Bmw 318 i del 1981 , Citroen 2cv Charleston del 1985 , Fiat 126 Cabrio del 1988 , Alfa Romeo 75 del 1989 , Fiat 124 Sport , Renault 4 , Bmw 323 CI del 1999 , Fiat 500 F. Numerosissimi sono stati i visitatori e le persone intervenute all’ evento che ha visto un notevole impegno profuso dagli appartenenti al Gruppo Folk ” Santa Lucia ” di Settimo San Pietro che con gentilezza e disponibilita’ hanno consentito a tutti di fruire al meglio della serata .L’ intrattenimento musicale con il Dj Set di Marco Lecca e l’ animazione per i bambini hanno accompagnato il trasorrere delle ore per i presenti .

Graditissimo inoltre e’ stato l’ intervento in collegamento Video del Presidente del Cagliari Calcio Tommaso Giulini . Una serata all’insegna della solidarieta’ e del fascino intramontabile delle auto d’ epoca che continuano ad incantare e ad annoverare una schiera sempre piu’ vasta di appassionati .

GIUSEPPE TAMPONI