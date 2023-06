Radiologia oncologica al palo, stop di 5 mesi al Businco - Sardegna

È sempre più alto l'allarme in Sardegna per lo stallo del servizio di radiologia oncologica di tutta la regione. Dopo la conferma dello stop per cinque mesi della struttura dedicata alla cura radiologica dei tumori alla mammella e alla prostata dell'ospedale Businco di Cagliari, si levano le proteste.

"Il servizio di radioterapia oncologica sardo è al collasso - denunciano Daniele Cocco, vice presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale e il collega di Avs Eugenio Lai - con il personale ormai stremato per l'eccessivo carico di lavoro: la radioterapia dell'ospedale San Francesco di Nuoro sta chiudendo per la mancanza di tecnici, la struttura di radioterapia oncologica del Businco di Cagliari, punto di riferimento per tutta la Sardegna, si fermerà fino al prossimo 30 ottobre, la radioterapia di Sassari si trova in estrema difficoltà, il Mater Olbia non riesce più a garantire il servizio per l'eccessivo carico di pazienti provenienti da tutta la Regione".

Per questo i consiglieri di opposizione chiedono la convocazione urgente della commissione Sanità con l'audizione dell'assessore Carlo Doria, simbolicamente a Nuoro. Lo stop alle terapie radiologiche a Cagliari, con l'invito degli specialisti a recarsi in altre strutture nazionali, è dovuto a "rinnovo tecnologico". Lo ha spiegato lo stesso assessore Doria: "Al Businco l'opera di rinnovamento del parco macchine è necessaria, i macchinari che ci sono sono obsoleti e devono essere sostituiti o andare in manutenzione - chiarisce -, ma con i nuovi macchinari si avranno prestazioni più moderne e saranno necessarie meno sedute".

Non ci sta la collega di maggioranza, consigliera regionale di Fi, Alessandra Zedda, che giudica "intollerabile la programmazione della chiusura del reparto per cinque mesi senza aver prima definito valide alternative per i tanti pazienti affetti dal tumore al seno e alla prostata e per i quali la radioterapia, se effettuata tempestivamente e senza interruzioni, rappresenta la via maestra per la guarigione". Zedda fa appello a Doria perché intervenga "per raggiungere rapidamente una soluzione urgente e soddisfacente per tutti i pazienti".



