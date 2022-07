La richiesta d’ aiuto di Annarella Uda di Villaputzu, per riuscire a donare una famiglia a 5 cuccioli di 40 giorni che si trovano in prossimità di un dirupo, e stanno iniziando a girare per la strada:

” I cagnolini sono in pericolo, ora escono dal recinto e vanno in mezzo alla strada non so cosa fare! Sono dolcissimi, 4 maschi e una femminuccia, taglia media dal carattere dolcissimo.

Aiutatemi a cambiare le loro sorti, a non farli finire in canile e a far in modo che possano conoscere l’ amore di una vera famiglia”.

Per info +39 349 415 6296

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline

L'articolo Radio Zampetta Sarda: Villaputzu, 5 cuccioli in pericolo cercano casa proviene da Casteddu On line.