Radio Zampetta Sarda, una vera famiglia per Lynx e Drake: chi li adotta?

UNA VERA FAMIGLIA PER I PICCOLI LYNX E DRAKE

CHI LI ADOTTA?

Questa NON è un’adozione del cuore, ripeto NON è un’adozione del cuore. Chiunque si aggiudichi una di queste due macchine da fusa, sarà infatti fortunatissimo. Non avrete più bisogno di psicoterapeuta, psichiatra, gastroenterologo o fisiatra, perché basterà prendere in braccio uno dei due (in due.. dose doppia) per togliersi qualsiasi stress. Uno dei due piccoli ha ancora un occhio malandato, ma non formalizzatevi, in compenso è il più tenero e affettuoso, e vede benissimo. I due super micini, che noi abbiamo chiamato Lynx e Drake, sono in stallo da me, per essere curati e strapazzati di coccole , in attesa di trovare una famiglia alla loro altezza.

I micini si trovano a Cagliari e verranno affidati recriminare le cure, solo casa in sicurezza e obbligo di sterilizzazione.

Non spingete, la selezione è aperta.

Info al +393290277018