L’ APPELLO DI GABRIELE E MARIANA PER LA LORO CUCCIOLA:” UNA RACCOLTA FONDI PER SALVARE MIA DA UNA GRAVE MENINGITE.”

L’ appello di Gabriele e Mariana, ragazzi giovanissimi di 25 anni con un lavoro misero che non li consente di pagare le cure per l’ amata cagnolina:

“Ieri la nostra cucciola Mia, di solo un anno, è stata ricoverata d’urgenza nella clinica veterinaria neurologica. Purtroppo la diagnosi ha rilevato una grave meningite che la ha resa cieca. Io in questo periodo sto affrontando un sacco di spese e questa botta non ci voleva, ho avviato una raccolta fondi che sto cercando di far girare il più possibile. È troppo piccola e non la vorremmo perdere così giovane.. vorremmo che torni a giocare come prima.

Chiedo aiuto con una piccola donazione o anche semplicemente condividendo in modo che possano leggere più persone.

Qualsiasi cosa si faccia noi ne saremmo veramente grati.

Grazie mille a tutti voi.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=712961656522883&id=1230875069&sfnsn=scwspwa

Iban IT27F0200844101000105829909

Intestato a Lepori Gabriele

