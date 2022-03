Radio Zampetta Sarda: “Una raccolta fondi per salvare Billy e Stellina”

RADIO ZAMPETTA: ” RACCOLTA FONDI PER SALVARE BILLY E STELLINA, LEGATI SENZA RIPARO.”

Stellina e Billy sono due piccoli meticci che hanno bisogno di aiuto.

Vivono legati a catena, senza alcuna copertura che li protegga dal freddo, pioggia, vento d’inverno e dal troppo caldo d’ estate.

La persona che si occupa di loro sta male e non ha la possibilità di poter intervenire.

Devono essere portati via il prima possibile se vogliamo salvarli.

Hanno bisogno di uno stallo urgentissimo.

Dopo tanto penare abbiamo trovato una soluzione che potrebbe cambiare la loro vita, finalmente.

Uno stallo presso una pensione ad Olbia.

Questo non garantirà solo un posto sicuro e cubo, ma anche visite di controllo e futura adozione.

Per poter raggiungere la cifra abbiamo bisogno di aiuto da parte di tutti voi.

Il costo è di 300€ .

Anche solo un piccolo contributo da parte di tante persone potrà salvargli la vita.

Documenteremo con foto e video ogni passaggio di questa storia.

Non passate oltre.

Aiutateci ad aiutarli.

