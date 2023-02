Radio Zampetta Sarda, trovata una cagnolina sulla Ss 387: la riconoscete?

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA, TROVATA CAGNOLINA NELLA SS 387 .

QUALCUNO LA CERCA?

Trovata femminuccia ben tenuta, nella Strada statale 387 Soleminis/ Dolianova, altezza 14 km.

Non ha il microcip e non è sterilizzata.

Aiutatemi a condividere anche nei vari gruppi. La cagnolina è in stallo a casa mia. Per qualsiasi info contattare per via whatsapp il num 3201923116