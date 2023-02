Radio Zampetta Sarda, Tigre è scomparsa da sei mesi: ricompensa di mille euro per chi la ritrova

RADIO ZAMPETTA SARDA, TIGRE SCOMPARSA DA 6 MESI, 1.000€ DI RICOMPENSA A CHI LA RIPORTA VIVA.

Tigre è comparsa il 23/08/2022 – zona Maria Pia, Alghero

È 6 mesi lontana da casa, potrebbe essere arrivata ovunque

Ricompensa €. 1.000

“Tanti mesi lontana dalla mia famiglia, sono molto triste e mi sento tanto sola. Aiutami a ritrovarli, te ne prego.

Sono certa che loro stanno facendo di tutto per ritrovarmi ed anche tu puoi aiutarci, guarda e riguarda le mie foto con attenzione, magari mi hai già vista per strada o su FB e devi solo ricordarti dove!

Sono TIGRE, femminuccia sterilizzata di 6 anni, con collarino identificativo come nelle foto, con nome e numero di telefono.

Sono snella e lunga, ho il manto tigrato-maculato scuro con striscia di pelo nero lungo tutta la colonna, una macchietta di pelo bianco sul collo altezza medaglietta e due grandi macchie di pelo bianco su petto e pancia.

Non mi fido di tutti, se mi vedi avvicinati con cautela e capirò che non vuoi farmi del male.

Per favore, se mi incontri o sai dove mi trovo, contatta subito la mia famiglia al 338 3504814, manda loro foto o video di ogni gatto tigrato che mi assomiglia perché potrei essere io!!

Grazie miao! Tigre è una gatta unica e speciale per noi, l’avevamo trovata buttata tra i rifiuti che aveva solo pochi giorni, è stata allattata a biberon e cresciuta nel rispetto delle sue esigenze feline, è parte integrante della famiglia e continueremo a cercarla.

Grazie per il tuo aiuto

GRAZIE di cuore. Isabella”

