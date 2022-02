Radio Zampetta Sarda: sos sul litorale di Quartu, 8 splendidi cuccioli cercano adozione

SOS NEL LITORALE DI QUARTU PER 8 CUCCIOLI IN CERCA DI UNA VERA FAMIGLIA.

Trovata cucciolata, zona litorale di Quartu. La mamma si aggira nei dintorni da circa un mese. Presumibilmente i cuccioli hanno un mesetto. Sono otto. Bellissimi. Cercano adozione.

Per info:

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.