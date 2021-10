Radio Zampetta Sarda, sos per un cane a Sestu

A RADIO ZAMPETTA SARDA SOS PER UN CANE VICINO ALLA MC DI SESTU, NESSUNO È INTERVENUTO,

SI CHIEDE LA MASSIMA COLLABORAZIONE PER IL SUO RECUPERO.

CONDIVIDIAMO TUTTI!

Questo cane si trova a Sestu vicino alla MC, abbiamo allertato vigili ma niente al loro intervento hanno visto un cane bianco che sta benissimo.

Io posto le foto sperando che arrivino a qualche associazione che possa recuperarlo.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram "Radio Zampetta Sarda".

