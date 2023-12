Radio Zampetta Sarda, sos per salvare Panterino

APERTA RACCOLTA FONDI PER PANTERINO, IL MICIO DI IS ARENAS QUARTU VITTIMA DI UN INCIDENTE O DI UN CALCIO.

Radio zampetta sarda chiede l’ aiuto di tutti voi per sostenete i costi finalizzati a salvare la vita al nostro Panterino, un micio del quartiere di Quartu, zona Is Arenas sparito da qualche giorno e presentato nel punto pappa in condizione terribili, con un occhio fortemente compromesso e una palatoschisi, ossia il palato spaccato a metà.

Ha perso diversi denti, con numerosi ematomi nelle ghiandole salivari e emorragia dell’ occhio sinistro che sicuramente perderà.

È ricoverato alla clinica Karel di Monserrato, lo stanno stabilizzando, martedì apre la chirurgia e si vedrà il da farsi, sicuramente verrà sottoposto a 2 interventi, uno per richiudere il palato e l’ altro per rimuovere l’ occhio.

La somma da versare per salvargli la vita sarà alta solo il ricovero costa 55€ al giorno, abbiamo fatto emocromo, emogas, rx, test felv e fiv, fortunatamente è negativo.

Sarà necessaria una consulenza oculistica, martedì ci faranno sapere orientativamente quanto si dovrà pagare, verrà tutto pubblicato con aggiornamenti nella pagina @radiozampettasarda fb.

È spaventatissimo e non si fa avvicinare, quindi se non si alimenta non ci sono grandi speranze, ma dobbiamo essere fiduciosi, anche perché si è fatto accarezzare da una nostra volontaria.

Aiutateci a salvarlo, abbiamo sempre aiutato i vostri pelosetti questa volta siamo noi di radio zampetta sarda che chiediamo per un nostro micio che adoriamo immensamente.