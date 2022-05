Radio Zampetta Sarda, sos per ritrovare Leone smarrito in via Boccherini a Quartu

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA PER RITROVARE LEONE SMARRITO A QUARTU.

Leone è un giovanissimo gatto di un anno e mezzo, smarrito domenica 22 maggio in via Boccherini angolo via Rossini, via Parini a Quartu Sant’ Elena.

È un gatto docile ma sicuramente spaventato, ha il manto grigio certosino con una bella coda folta a pelo lungo, occhi gialli.

Si chiede di segnalare qualsiasi avvistamento al

+39 328 367 3765

Si ringrazia per la collaborazione.

