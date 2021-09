Radio Zampetta Sarda, sos per Piccolo: è scappato dopo un sinistro stradale sulla Ss 554

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA.

URGENTE!!!!

LA MATTINA DEL 31 AGOSTO SULLA 554 INCROCIO PER DOLIANOVA/MONSERRATO, LA PADRONA DI QUESTO CAGNOLINO HA AVUTO UN BRUTTO INCIDENTE E LUI, SPAVENTATO, È SCAPPATO DAL FINESTRINO DIRIGENDOSI NELLE CAMPAGNE VERSO LA 387 PER DOLIANOVA.. IL CANE SI CHIAMA “PICCOLO”, HA IL CHIP, HA UNA PETTORINA GRIGIO SCURA CON BORDI ROSSI E IL GUINZAGLIO ANCORA ATTACCATO ROSSO E BEIGE.. CHI LO DOVESSE VEDERE NON CERCHI DI PRENDERLO MA CHIAMI SUBITO IL NUMERO 3488119372 O IL 3938117586.

ALLE 20.20 DEL 31 /8 RASENTAVA LA 554 ALL’ALTEZZA DI AR. DEL SEMAFORO DI SELARGIUS /DOLIANOVA.. CHI LO VEDE CERCHI DI TRANQUILLIZZARLO E DI PRENDERLO SENZA INSEGUIRLO.. SEDETEVI E ATTIRATELO CON DEL CIBO E PARLANDO PIANO..

AIUTIAMO CON LE CONDIVISIONI.

