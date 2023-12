Radio Zampetta Sarda, sos per Mordicchio scomparso a Quartu: “Aiutateci a trovarlo”

Sos per Mordicchio, scomparso il 19 novembre a Quartu, via Perra sona Sant’ Antonio. Condividete per ritrovarlo.

Segue l’ appello di Evelin: ” Ho smarrito il mio gatto di 8 anni a Quartu, via Ignazio Perra, zona Sant’Antonio, in genere anche se castrato tendeva a uscire e tornava dopo un paio d’ore, questa volta però, manca dal 19 Novembre. Ha problemi di calcoli renali e se non dovesse seguire la sua dieta potrebbe stare molto male. I segni particolari del gatto sono: occhi verdi, bocca e pancia bianca ed è a pelo lungo. Se qualcuno dovesse vederlo chiami al numero 3484628630 – 3516725799.

Evelin

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguire su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20.

Il giovedì appuntamento con la Dott.ssa Roberta Demontis esperta in animali esotici non convenzionali che andrà in onda nella stessa fascia oraria.

Tutti i giovedì appuntamento con la Dott.ssa Roberta Demontis, esperta in animali esotici non convenzionali.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali