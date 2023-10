Radio Zampetta Sarda, sos per mamma e cuccioli abbandonati sulla Ss 125

RADIO ZAMPETTA SARDA:” TURISTI AUSTRIACI LANCIANO SOS PER MAMMA E CUCCIOLI, ABBANDONATI NELL’ ORIENTALE SARDA SS125.” Uno scenario straziante quello presentato con un video da dei turisti austriaci, la mamma vagava con i suoi cagnolini affamati e assetati nell’ orientale sarda ss125 al totale sbando. Ci forniscono le seguenti coordinate del punto esatto 39°19’55.6″N 9°25’45.1″E Si cerca la collaborazione di chiunque possa intervenire per trarre in salvo mamma e cuccioli, e di aggiornare la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 per qualsiasi intervento. Si ringrazia per la collaborazione.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Fonte: Casteddu on line