Sos per Jolie, smarrita a Quartu in via Boccherini. L’ appello a Radio Zampetta Sarda di Michela per ritrovare la sua gattina:

“Jolie ha un anno e mezzo, è una gattina sterilizzata, è uscita da casa in via Boccherini nel tratto tra via Parini e via Rossini a Quartu la mattina del 18 gennaio. Non si era mai allontanata.

Chiedo cortesemente la collaborazione di tutti coloro che vivono nel quartiere, di contattarmi immediatamente se la incontrate e di trattenervi con lei fino al mio arrivo.

Per qualsiasi segnalazione contattate il 3711953069

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.

L'articolo Radio Zampetta Sarda: sos per Jolie, smarrita a Quartu in via Boccherini proviene da Casteddu On line.