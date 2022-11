Radio Zampetta Sarda: sos per Ivy, la cagnolina che ha bisogno di cure

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA, APERTA RACCOLTA FONDI PER IVY LA CAGNOLINA CHE NECESSITA DI CURE.

L’ appello di Silvia Dessì di Quartu, per curare la sua Cagnolina affetta da poliradicoloneurite e Wobbler che le impedisce di camminare.

Le cure sono costosissime, è stata aperta una raccolta gofund.me

“Ciao a tutti vorrei raccontarvi la mia storia, io sono Ivana ma tutti mi chiamano Ivy, e sono una dobermann di 9 anni che fino al 4 maggio viveva una seconda vita bellissima (sono stata adottata all’ età di 4 anni) insieme alla mia famiglia, ogni mattina andavo a correre al parco e giocavo tanto con la mia pallina, cercavo le lucertole nei cespugli e mi rotolavo nell’ erba. Ma dopo quel giorno la mia vita è cambiata! Non cammino più. Abbiamo fatto tutti gli accertamenti e al centro neurologico mi hanno diagnosticato una poliradicoloneurite e la Wobbler. Con la cura farmacologica dopo un paio di settimane mi sono anche ripresa e ho riniziato a camminare, non mi sembrava vero! Ma dopo 3 settimane in cui sembrava andasse tutto per il meglio, a luglio, è riscoppiata l’ infezione e da allora non cammino più. I miei padroncini stanno facendo di tutto per rimettermi in piedi, andiamo a fare anche l’ ozonoterapia che mi sta facendo tanto bene e vorremmo iniziare la fisioterapia ma tra medicine, esami per monitorare il mio stato e l’ ozonoterapia fatta finora , non ce la fanno più a sostenere le spese. Hanno bisogno di aiuto per farmi continuare le terapie. Ci volete aiutare?

Abbiamo aperto una raccolta fondi gofundme, un ringrazio a chi contribuirà.

Segue il link per partecipare alla raccolta:

