Radio Zampetta Sarda: sos per Astra, smarrita a Quartu

SOS PER ASTRA, SMARRITA IL 27 FEBBRAIO DA VIA VERDI/ VIA ROSSINI A QUARTU.

Smarrita Quartu S.Elena, il 27- 02 in zona via Verdi/via Rossini.È una gattina di circa otto mesi, molto diffidente

Chi avesse notizie o la vedesse, puo’ chiamare al numero 392 1540399, a qualsiasi ora.

