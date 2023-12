Radio Zampetta Sarda, sos da Oristano: “Dieci gattini piccoli in cerca di adozione alla fame”. Aperta una raccolta fondi per pappe, sterilizzare le mamme e per le cure con antiparassitari. Nuovo sos a radio zampetta sarda, segue l’ appello di Simona: “Ciao a tutti, questa è la situazione che si è presentata davanti ai nostri occhi durante un giro al mare in una località vicino a Oristano in mezzo al nulla.

Una situazione disastrosa, circa una decina di cuccioli e circa 5 adulti tra cui 2 gatte visibilmente incinta, non voglio pensare i cuccioli nati precedentemente che fine abbiano fatto.

Siamo circa 4 volontarie e ci stiamo occupando di portare pappa tutti i giorni, ma senza un aiuto concreto non riusciamo a fare molto.

Servono aiuti per stalli, pappa, e medicinali (vermifugo e antiparassitario per ora).

Stiamo provvedendo alla cattura di qualche cucciolo con la speranza di trovargli casa per salvarli da morte certa e le gatte se riusciamo in primis per sterilizzarle.

Ho aperto una raccolta fondi per coprire le spese di tutto.

Vi chiediamo una mano per favore, grazie a chi vorrà aiutarli”.

https://gofund.me/34431f64

Se qualcuno vuole adottare una di queste meraviglie non esiti a chiamarmi 3477757914 Simona

