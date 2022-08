L’ appello di Giulia: “Oggi ho salvato questo micino. Purtroppo non posso tenerlo perché il mio gattone nero Lucky, non accetta estranei. Cerco una casa per lui e famiglia che se ne prenda cura, con un’ adozione responsabile e che venga accolto come membro della famiglia. Siamo a Monserrato in via Del Redentore. Per qualsiasi informazione, potete contattarmi qui su Facebook oppure al numero 340 8089838. Vi prego di aiutarmi!”

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove

L'articolo Radio Zampetta Sarda: “Sos adozione per un micro gattino” proviene da Casteddu On line.