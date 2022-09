Radio Zampetta Sarda, smarrito Tom a Quartu: “Vi prego, aiutatemi a ritrovarlo”

sarda

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA:" SMARRITO TOM A QUARTU, AL VIA LE RICERCHE". L' appello di Barbara per ritrovare il suo amato Tom: "Smarrito Tom a Quartu Sant'Elena, zona via Catalani. È un gatto grigio di 7 anni, pelo lungo, maschio castrato di kg 8 non abituato ad uscire. Affettuoso ma sicuramente impaurito. Qualsiasi avvistamento potete segnalare al 3465770260. Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram "Radio Zampetta Sarda".

