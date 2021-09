Radio Zampetta Sarda: si cerca adozione per un gatto a Villasimius

VILLASIMIUS

SI CERCANO PROPRIETARI

O ADOZIONE PRIMA CHE MUOIA DI FAME ALLA CHIUSURA DEL VILLAGGIO TURISTICO.

Villasimius

E’ stato abbandonato, o si è perso, in un villaggio turistico da dove presto andranno via tutti. Le case verranno chiuse e lui resterà solo, con gli altri gatti che non lo vogliono. Bisogna trovare una casetta per lui. Potrebbe avere dei padroni che lo stanno cercando o che non lo vogliono più. Urgente. Info 328.8612996

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

