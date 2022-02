Radio Zampetta Sarda, ricompensa da mille euro per chi riporta a casa Banny, smarrito a Dolianova

RICOMPENSA DI € 1000 A CHI RIPORTA BANNY A CASA.SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA PER BANNY, SMARRITO DA CIRCA UN MESE DA DOLIANOVA.L’abbiamo cercato ovunque senza esito, abbiamo ragione di pensare che 𝐬𝐢𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐯𝐢𝐚!Se l’avete prelevato o l’avete notato aggirarsi in qualsiasi zona vi preghiamo di contattarci.𝐎𝐟𝐟𝐫𝐢𝐚𝐦𝐨 1000 € di 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐢𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐁𝐚𝐧𝐧𝐲 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚 .Vi ricordo che è stato perso a DOLIANOVA in via Murgioni, ma potrebbe essere ovunque!Banny è un gatto adulto castrato, bianco con striature arancioni e grigie e gli occhi azzurri, è abituato a girare nella zona e non si allontanava tanto restando sempre nei paraggi.𝐑𝐢𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐞𝐥𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚!Cristian 3802660267Grazie a chiunque volesse condividere il post

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

