RADIO ZAMPETTA SARDA:”RECUPERATA CAGNOLINA A SELARGIUS, DI CHI È?

“Oggi alle ore 9.30 circa a Selargius, in via delle Viole, abbiamo trovato un molosso di piccola taglia, femmina.

L’abbiamo rifocillata, era molto agitata e disidratata.

Ci ha seguiti, non sappiamo se si sia smarrita o se sia stata abbandonata.

Abbiamo chiamato i vigili urbani di Selargius ma,dopo vari tentativi, il telefono risultava definitivamente staccato.

Mi son recato presso il comando ed ho lasciato i miei dati. Successivamente i vigili si sono avvicinati a casa e hanno constatato che la cagnolina è priva di microchip.

Ci segue ovunque andiamo, come se avesse paura dell’abbandono, aveva una ghirlanda sintetica colorata.

La mia paura è che l’abbiano abbandonata nella via delle Viole, nel tratto chiuso al traffico e le abbiano messo la ghirlanda colorata per far capire che è buona ed, allo stesso tempo,per attirare l’attenzione.

Per qualsiasi info contattate i seguenti recapiti telefonici

3482476375

3914078962

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram "Radio Zampetta Sarda". Messaggi Casteddu online 380 747 6085

