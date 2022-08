Radio Zampetta Sarda: “Randagismo, estate da incubo”

RADIO ZAMPETTA SARDA:” RANDAGISMO, ESTATE DA INCUBO!”

Abbiamo scelto una foto “Simbolo” dell’ultimo recupero, un micino di 45 giorni, svenuto sotto il sole al centro della strada, lo avevamo chiamato Nerino, un nome scontato forse quanto la sua breve vita, ebbene si!

Scontato e segnato dall’ indifferenza, purtroppo siamo intervenuti troppo tardi.

Il gattino ha patito la fame, la sete ed è stato recuperato con una polmonite gravissima che non gli ha dato speranza.

Questa è una delle tantissime storie che non solo i volontari, i privati cittadini e i turisti si ritrovano a gestire.

Noi vogliamo sensibilizzare alla sterilizzazione per evitare scenari del genere.

Senza andare molto lontano, ci sono tante persone che ancora oggi vedono la sterilizzazione come un atto di “violenza” sull’ Animale, si toglie il diritto alla vita!!!

Ma proprio non sterilizzando, si condannano tante vite a sofferenze atroci.

Voi figli, nipoti che avete genitori e nonni anziani, che hanno i giardini affollati di gatti e non concepiscono il concetto di ” Sterilizzazione ” intervenite!

I recuperi con epilogo tragico, segnano il cuore di chi interviene e vive le sofferenze di queste povere creature.

A Nerino gli abbiamo dato degna sepoltura, in un luogo dove starà sempre in compagnia di tanti mici.

Cogliamo l’ occasione di ringraziare chi ha contribuito a coprire le spese del ricovero.

Grazie di cuore!

