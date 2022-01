OSPITE A RADIO ZAMPETTA SARDA, CAMILLA DELL’ ASSOCIAZIONE HAPPY BAU NATA ALL’ INTERNO DEL PARCO DI MOLENTARGIUS, SI OCCUPA DEL RECUPERO DI CANI RANDAGI.

CAMILLA LANCIA UN APPELLO, UNA RACCOLTA FONDI PER FAR OPERARE 3 FRATELLINI AGLI ARTI POSTERIORI PER UN DIFETTO CONGENITO, L’ IMPORTO SUPERA I € 18.000, SE NON VERRANNO OPERATI SARANNO DESTINATI A DIVENTARE PARAPLEGICI.

AIUTIAMO ANCHE CON UNA PICCOLA DONAZIONE.

Vorrei chiedere il vostro aiuto per condividere la storia di Artù, Bella e Lapo.

Dopo essere stati trovati insieme ai loro sei fratelli a pochi giorni di vita in una cassetta della frutta lasciata in un campo in una calda giornata di settembre del 2019 sono arrivati in rifugio; magrissimi, pieni di parassiti e con le zampe posteriori deformate.

I loro fratelli e sorelle hanno trovato tutti adozione e si trovano adesso dalle loro splendide famiglie. I nostri tre amici, invece, sono ancora al rifugio… Hanno un difetto congenito particolarmente grave: lussazione mediale della rotula al quarto stadio.

Dopo aver fatto la TAC, i dottori hanno stabilito che devono subire un intervento ortopedico e, per scongiurare la paralisi degli arti posteriori, lo devono fare il prima possibile! Ebbene si… se non li facciamo operare diventeranno paraplegici!

Nonostante le agevolazioni che ci verranno concesse, gli interventi sono molto costosi. Questo perché includono protesi e placche in titanio, e i costi lievitano in men che non si dica. Nonostante ciò, noi abbiamo deciso di non voltarci dall’altra parte.

Artù, Bella e Lapo sono dei cagnolini giovani, hanno solo due anni e mezzo e sono un’esplosione di gioia e voglia di vivere. Noi vogliamo rendere la loro vita migliore e per farlo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti voi! Dobbiamo pagare gli esami e gli interventi di tutti e tre e dobbiamo farlo prima che loro crescano e si aggravino ulteriormente.

Nell’evento troverete il preventivo che si riferisce a una sola zampa. Questo importo, dunque, è da moltiplicare per sei perché il problema è bilaterale e i cani da operare sono tre, per un totale di euro 18.600 euro!

Sicuramente avendo molti contatti se ci aiutaste a condividere la raccolta fondi per noi sarebbe una grossa mano d’aiuto

https://gofund.me/fab4b6b0

