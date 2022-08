Il grido d’aiuto dell’ Associazione Zampe Matte onlus, per raccogliere del cibo destinato ai gatti randagini di Quartu Sant’ Elena:

” Le volontarie sono allo stremo, tra recuperi, nascite, sterilizzazioni e terapie non hanno più un centesimo per sfamare I tanti gatti di strada della città.

Sabato 13 agosto, presso il Conad di via Marconi a Quartu Sant’Elena, ci sarà la giornata della raccolta alimentare, dalle 9.30 alle 20.

Grazie a chi desidera dare un contributo, per noi ogni singola scatoletta o pacchetto di crocchette, per noi è un grandissimo aiuto per sfamare i tanti gatti”.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali

L'articolo RADIO ZAMPETTA SARDA:” RACCOLTA ALIMENTARE PER I RANDAGINI DI QUARTU”. proviene da Casteddu On line.