Radio Zampetta Sarda: “Più controlli nel parco di Terramaini, cani sguinzagliati azzannano a morte i gatti”

“Nelle ultime due settimane 3 gatti della colonia sono stati aggrediti da cani di cui sono ben evidenti i morsi, uno è stato preso per tempo e salvato, gli altri due hanno riportato lesioni mortali e non ce l’hanno fatta. Ma questi sono solo gli ultimi casi. Precedentemente sono stati uccisi altri 3 gatti e abbiamo già pubblicamente segnalato il fatto che, nonostante il divieto dettato dal regolamento del parco di Terramaini, molti privati liberano i propri cani dentro il parco o negli ingressi dello stesso costituendo un pericolo sia per le persone che per gli altri animali. Oltretutto spesso e volentieri si tratta di cani di grossa taglia. Chiediamo più controlli perché vengano applicate delle sanzioni, il posizionamento di telecamere e ci affidiamo anche alla collaborazione dei cittadini perché segnalino la presenza dei cani liberi alle autorità”.

Un grido unico che accomuna le volontarie del arco Terramaini di Cagliari, che con amore e sacrificio si prendono cura di oltre 100 gatti che popolano il parco. Da qualche settimana sono stati uccisi 5 gatti, azzannati da cani lasciati liberi di seminare morte, nella totale incuria da parte dei padroni ( QUI la notizia). Segue la testimonianza delle volontarie.