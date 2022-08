Oliver è il testimonial per la campagna di sensibilizzazione al ” NON ABBANDONO, LE VACANZE SONO PIÙ BELLE INSIEME!” che ha lanciato una nostra affezionata lettrice, Eleonora Esposito, campana prossima alla laurea in medicina:

“Tutti gli anni, nel mese di agosto vengo a Cagliari, e con me anche i miei tre gatti.

Voglio lanciare un appello di sensibilizzazione, per considerare i propri animali d’ affezione come membri della famiglia.

Vi invito a non abbandonarli per risolvere il problema di stallarli, i rimedi si trovano sempre, io con la mia famiglia viaggiamo sempre con i nostri gatti che amiamo.

Oliver è stato l’ ultimo adottato e quest’ anno per lui, è stato il suo primo viaggio.

Educatissimo e composto ha aspettato con tanto di pettorina, 5 ore di scalo in una sedia a Fiumicino, per poi arrivare a Cagliari.”

Tanti i turisti che hanno chiesto uno scatto al bellissimo gattino viaggiatore.

