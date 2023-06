Radio Zampetta Sarda: "Nina, 10 anni di strada, adesso cerca l'amore di una vera famiglia"

Vi presentiamo una dolcissima ma allo stesso tempo timida micia di nome Nina.

Per 10 anni ha vissuto in strada, dando alla luce tanti cuccioli che non hanno avuto la fortuna di vivere.

Le volontarie hanno conosciuto la sua triste storia e sono intervenute per poter darle una possibilità di riscatto, da un trascorso duro, fatto di stenti.

È stata sterilizzata, testata negativa felv e fiv, ha un bellissimo pelo morbido e soffice.

Per Nina speriamo di trovare un’ adozione che le dia tanto amore, non adora stare in braccio, ma le carezze le piacciono tantissimo.

Se avete la pazienza di rispettare i suoi tempi le state dando la possibilità di farvi un regalo, quello di donare e ricevere amore.

Per info +39 338 849 1315

