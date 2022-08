Radio Zampetta Sarda: micio recuperato in fin di vita, aperta una raccolta fondi

QUARTU:” RECUPERATO IN FIN DI VITA SOTTO IL SOLE, APERTA RACCOLTA FONDI”.

Questo è stato un giorno molto triste, un piccolo gattino di un mese e mezzo è stato recuperato dal centro della strada, sotto il sole cocente da una coppia di giovani ragazzi.

Il gattino era inerme, non aveva la forza di camminare, è stato spostato all’ ombra, ma purtroppo non potendo pagare le spese veterinarie lo hanno lasciato sul marciapiede.

Siamo intervenuti, la situazione si è presentata grave, il gattino alternava momenti in cui era vigile a momenti di incoscienza. Lo abbiamo portato in Clinica veterinaria di Via N. Canelles, 75, 09045 Quartu Sant’Elena CA

Dott. Cabboi data la gravità della situazione, lo ha subito visitato e sottoposto a rx.

Purtroppo ha una grave forma di polmonite bilaterale con versamento.

È stato ricoverato e sottoposto a terapia, la prognosi è riservata , noi speriamo con tutto il cuore che si salvi.

Ci serve il vostro aiuto, sia per uno stallo o una bella adozione responsabile per la vita che per pagare il conto.

Purtroppo tante sono le emergenze e ci vediamo costretti ad aprire una raccolta fondi:

Intestato a Sara Floris:

Per P2P numero di telefono: 3489215276

Questo è l’IBAN della Postepay Evolution: IT85P3608105138235162835172

Potete recarvi in clinica e fare la donazione direttamente a dott. Cabboi, specificando che è per pagare le spese del ricovero del gattino nero di cognome Scalas.

Per chi volesse donargli una famiglia nel caso sopravviva contatti il

348 0941 632

Grazie a chi ci aiuterà

