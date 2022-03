RADIO ZAMPETTA: “SOLARUSSA, MAREMMANA CON UN CHIODO NELLA FRONTE PER BLOCCARE UNA CORONA DI FERRO. APERTA RACCOLTA FONDI PER LE CURE.”

La segnalazione fatta dalla volontaria Franca Tronci, che nelle campagne di Solarussa nell’ oristanese, con l’aiuto di Monica ha recuperato una giovane maremmana in gravissime condizioni:

“So che non farà un bell’effetto vedere queste foto, ma è bene che vediate a cosa può arrivare l’essere umano e non è il peggio di quello che arriva a fare la “bestia” umana!

Oggi io e Monica, siamo riuscite a prendere questa maremmana di circa due anni, che ormai non riusciva a muoversi con in testa a cerchio una rete di ferro, fermata da una barra in ferro con dei chiodi uno piantato al centro della fronte. Si vede bene il buco, al collo una catena fermata da moschettoni e un lucchetto che stretta stava segnando di ferita anche il collo. Orecchie con croste di sabbia, foglie secche attaccate al collo, può essere che non sentisse neanche in quelle condizioni. I veterinari Giorgia Uras e Maurizio Lilliu, hanno svolto un lavoro certosino e lungo per ripulire dalle croste la sfortunata maremmana.

Tagliati speroni a ricciolo, fatti esami sangue e test filaria e lehismania, naturalmente positiva, disidratata, con circa 12 kg in meno di quel che avrebbe dovuto pesare, anemica, per fortuna reni non messi male. Ora dovrà fare cure e si dovrà pagare i veterinari che oggi hanno messo il cuore per rimetterla in sesto.

Se volete dare una mano per pagare le cure veterinarie potete fare un bonifico:

Iban:

IT10Q3608105138264606264609

Intestato:

Tronci Maria Franca

Per qualsiasi aiuto potete contattare il

+39 348 811 0357

Ora è al sicuro, curata e rifocillata e l’abbiamo chiamata Giorgia.

