Radio Zampetta Sarda: mamma gatta è stata investita a Quartu, si cerca aiuto per il cucciolo

URGENTE

QUARTU SANT’ELENA, VIA TURATI.

MAMMA GATTA È STATA INVESTITA, SI CERCA IL CUCCIOLO DI UN MESE.

L’ APPELLO delle volontarie di Quartu, per trovare un cucciolo di un mese rimasto solo perché la mamma gatta è stata investita: ” Chi ci aiuta? Siamo in giro ma servono volontari, il piccolino ha compiuto un mese oggi. Si accettano consigli siamo, disperate.La zona che sospettiamo possa essere la indicheremo privatamente. Info 3315385896 siamo a Quartu Sant’Elena, zona via Turati si presume.”

