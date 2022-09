OK DALLA PREFETTURA, APPROVATA RICHIESTA DELLA SALARIS CONTRO IL MALTRATTAMENTO.

La dr.ssa Anna Rita Salaris, coordinatrice del Movimento Animalista di Cagliari e presidente della LEIDAA Sardegna, ha visto accogliere la sua richiesta per una puntuale applicazione delle normative in contrasto al maltrattamento animale, nonché all’ impiego degli stessi in combattimenti clandestini, dal Prefetto di Cagliari Gianfranco Tomao.

Una risposta rapida che vede una maggiore tutela a favore degli animali bisognosi, e non solo ma anche dei tanti volontari attivi nel territorio che non si devono sentire soli e abbandonati dalle istituzioni.

La Salaris ringrazia il Dr. Tomao per la sua disponibilità anche verso gli animali.

Segue il testo integrale della lettera indirizzata ai vari organi di competenza della città metropolitana e della provincia del sud Sardegna.

LETTERA

