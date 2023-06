Radio Zampetta Sarda, lo spot dell' attrice Caterina Murino: "Non abbandonarmi, stai con me"

È appena uscito lo spot dell’ attrice Caterina Murino per sensibilizzare al non abbandono. Prodotto da Relive communication, film di Carolina Melis, voce di Caterina Murino e musica dei Tazenda per la campagna sociale contro l’ abbandono degli animali.

In questo spot animato che arriva a sensibilizzare anche i più piccoli, l’ attrice racconta la vita di una gatta randagia, i pericoli ai quali va incontro quotidianamente, gli stenti e il desiderio di ricevere amore, cure e protezione.

I gatti sono animali tutelati dalla legge 189 del 2004, in quanto animali da compagnia.

Non abbandonate, sterilizzate per contenere il randagismo ed evitare cucciolate indesiderate.

Buona visione!

(di Manuela Scalas)