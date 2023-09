Radio Zampetta Sarda, l'ipovedente Fufy cerca casa

NESSUNO LO ADOTTA PERCHÈ IPOVEDENTE, LA TRISTE STORIA DI FUFY CHE CERCA UNA CASA.

Fufy, una meraviglia di micino, dolcissimo, coccolone, gli piace stare in braccio e fare le fusa.

Fufy fa parte del gruppo di gatti “SALVIAMO I GATTI DI SELARGt369dlo9IUS.”

Ha 2 mesi e mezzo, ha perso un occhietto, non sappiamo come, al recupero aveva l’ unico occhietto rimasto compromesso, infatti è ipovedente.Per lui cerchiamo un’ adozione in totale sicurezza, al momento vive in una gabbia degenza, merita una vita diversa con tanto amore, il regalo se lo adottate è lui che lo farà a voi per la sua estrema dolcezza.

Attualmente si trova in stallo a Quartu.

