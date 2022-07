Radio Zampetta Sarda, lieto fine per Kris: recuperata piena di zecche, ha trovato casa

LIETO FINE PER KRIS, RECUPERATA PIENA DI ZECCHE, HA TROVATO CASA.

Il racconto di Cristina Porcu ha il fine di sensibilizzare al non abbandono, e nel caso ci dovessimo trovare a gestire un recupero come il suo e di Kristian Figus la collaborazione è di primaria importanza per il lieto fine:

“Sono stata contattata da Kristian Figus, che durante un’ uscita con i suoi cani Amstaff ha visto una cagnolina abbandonata in una località di San Giovanni Suergiu, precisamente a Porto Botte. Si è fermato e le ha dato dell’ acqua ma non poteva caricarla per via dei suoi cani. La sera stessa con l’aiuto di una mia amica, siamo partite ma dopo esserci impantanate nel fango e rimaste la fino alle 5 del mattino, avevamo perso qualsiasi traccia della cagnolina.

Nel frattempo è avvenuto il miracolo: una signora che ha visto le foto della cagnolina pubblicata, mi ha contattata chiedendomi il favore di poterla adottare, facendosi carico di tutte le spese mediche veterinarie e per tutta la notte è rimasta in contatto con me al telefono. Il pomeriggio seguente i ragazzi dello stabilimento Critical Slide Kitesurf, mi hanno chiamata perché hanno avvistato e tenuto il cane nell’attesa del mio arrivo.

La cagnolina era ricoperta di zecche, tant’è che l’ho soprannominata Zecchetta, l’ abbiamo recuperata, e portata in clinica con gli adottanti. La signora Rita si è innamorata di Zecchetta che le ha cambiato il nome, oggi si chiama Kris per omaggiare me e Kristian.

Io volevo ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno aiutata ossia Kristian, Elinor e Matteo ma soprattutto la signora Rita che ha fatto sì che Kris d’ora in poi abbia una vita decorosa, quella che ogni animale dovrebbe avere.

