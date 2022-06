Radio Zampetta Sarda, la storia del piccolo Mini Jonior: “Piccolo micino cerca casa”

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO DEL CUORE PER IL PICCOLO MINI JUNIOR: ” MICRO MICINO DI CAGLIARI CERCA CASA.” Mini Junior è un gattino recuperato a Cagliari, di circa 45 giorni. È vitale, giocoso e coccolone, purtroppo uno dei suoi occhietti ha perso la vista. Si cerca per lui un’ adozione responsabile e vita in sicurezza. Potete contattare con un primo messaggio whatsapp il +39 346 246 1914 Sarete contattati il prima possibile. Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085 Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria. In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda #radiozampettasarda #castedduonline