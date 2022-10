Radio Zampetta Sarda: la giocherellona Holly aspetta una famiglia

ADOTTA DAL CANILE; LA GIOCHERELLONA HOLLY VI ASPETTA AL CANILE CAVE CANEM.

Holly femminuccia di 8 mesi di taglia grande, arriva in canile il 22 settembre insieme a suo fratello Benji ( fortunatamente adottato). Vagavano nel quartiere Cortexandra a Sestu. Molto amata e rispettata dagli abitanti del quartiere che da subito se ne sono presi cura, molto socievole e giocherellona, indossa serenamente pettorina e guinzaglio. IL CANILE SANITARIO CAVE CANEM SRL

Loc. Mitza Pudexia, 34 – 09040 Serdiana (Ca)

Cellulare: 393 8150549

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Orari

orari di apertura al pubblico:

dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00

il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30

