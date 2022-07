Radio Zampetta Sarda: gattina abbandonata tra mille pericoli, salviamola

GATTINA ABBANDONATA TRA MILLE PERICOLI, CERCA CASA.

SALVIAMOLA!

La sua non è una storia felice: randagia di 3 mesi abbandonata a Cagliari al suo destino, a causa di una brutta infezione ha subito l’enucleazione bulbare. L’inseparabile fratellino che ha condiviso la sua stessa sorte purtroppo non c’è più, adesso vive sola in uno spazio aperto dove i rischi e i pericoli sono all’ordine del giorno.

La cucciola è molto buona e educata, la sua storia merita un lieto fine.

Cerchiamo per lei uno stallo provvisorio in attesa di adozione o direttamente una adozione.

Per conoscerla e/o chiedere maggiori informazioni potete contattare Francesca al numero 340 2794301.

Anche le condivisioni dell’appello sono molto utili, grazie.

