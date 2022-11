Radio Zampetta Sarda: cuccioli orfani cercano casa, la mamma è stata investita

MAMMA GATTA MUORE INVESTITA, LASCIA SOLI I SUOI CUCCIOLI CHE CERCANO CASA.

A Radio zampetta sarda, l’appello del cuore per 4 gattini rimasti soli.

“Sono 4 micini di 3 mesi circa, sono dolcissimi.

Purtroppo la mammina non c’ è più, è stata investita. Questi poveri gattini rischiano la vita tutti i giorni.

Il freddo dell’ inverno è alle porte, speriamo con tutto il cuore di trovare il prima possibile delle adozioni dei cuore.

Si trovano a Cagliari, se volete un micino con loro troverete fusa, coccole e tanta tenerezza.

Info al +39 349 275 9411″

